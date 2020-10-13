İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sevgilisine sosyal medyadan "yazdı" diye kızlar saç saça birbirine girdi

Sevgilisine sosyal medyadan
Sevgilisine sosyal medyadan "yazdı" diye kızlar saç saça birbirine girdi

Bursa’da kentin ortasında karşı karşıya gelerek saç saça baş başa kavga eden 2 genç kızı, arkadaşları ve vatandaşlar ayırmakta zorluk çekti. Kavga eden 2 genç kız görenleri hayrete düşürdü. Kızların kentin ortasındaki kavgası, vatandaşlar tarafından cep telefonuna kaydedildi.

Sevgilisine sosyal medyadan "yazdı" diye kızlar saç saça birbirine girdi - Tıkla İzle

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanı AVM önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gün cadde üzerinde gece saatlerinde H.E. ve E.C. karşı karşıya geldi. H.E., sevgilisine sosyal medyadan yazdığı için E.C. ile tartışmaya başladı. Birbirine hakaret eden kızlar sinirlerine hakim olamayarak cadde üzerinde tartışmaya devam etti. Saç saça, baş başa giren kızların kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kızlar birbirlerinin saçını çekerek kavgaya devam ederken, arkadaşları genç kızları ayırmakta güçlük çekti. Sokaktan geçen vatandaşlar ayırmak istese de başarılı olamadı. Kızlar bir süre sonra ayrılarak olay yerinden ayrılırken, yaşanan olaydan geriye ise cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler kaldı.

Gökay Başdan

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.