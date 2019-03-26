Sevgilisinin evine tırmanan adam kendini ve kadını bıçakla yaraladı

Olay, Seyhan İlçesi Türkocağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen Şamil Y.' birinci katta oturan sevgilisi Türkmenistan uyruklu Selbi B.'nin evine tırmanarak girdi.

Selbi B. sevgilisi olan Şamil Y.'in eve girdiğini görmesi üzerine korkudan yardım çığlıkları attı. İkili bir anda boğuşmaya başladı. Elinde bıçak bulunan Şamil Y. boğuşma sırasında kendisini ve sevgilisi Selbi B.'yi yaraladı.

Kavga sesleri üzerine çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri iki sevgiliyi güçlükle ayırabildi.

Sevgilisi tarafından bıçaklanan adam dolandırıldığı ileri sürdü

Türkmenistan uyruklu sevgilisinin kendisini dolandırdığını iddia eden Şamil Y.,” Beni 30 bin TL çarptı, hala beni tehdit ediyor mesaj atıyor. Arıyor diyor ki, karın ve çocuğun var seni rezil ederim. Bugün çağırdı beni yine geldim. Benden 5 bin TL istiyor. Benim hayatımı aldı. Bunun yüzünden çoluk çocuğu terk ettim” ifadelerini kullandı.

Sağlık ekipleri Selbi B. ve Şamil Y.'yi hastaneye kaldırdı. Gözaltına alınan Şamil Y. tedavisinin ardından sorgulanmak üzere polis merkezine götürülecek.

Süleyman Cenk İdaye