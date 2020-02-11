Sevgiliye kargo indirimi

Türkiye'nin önemli kargo firması Yurtiçi Kargo, Sevgililer Günü'ne özel kampanyasını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada; 14 şubata tarihine kadar Sevgililer Günü kampanyası kapsamında kargosunu şubelere veya acentelere getiren müşterilerine standart taşıma, adresten alım ve adrese teslim hizmetlerine yüzde 25 indirim imkânı ile sunacağını açıkladı. Kampanya sadece yurtiçindeki gönderilerde geçerli olacak.

Kampanya hakkında detaylı bilgiye, şirketin kargo şube ve acentelerinden, internet sitesinden ya da çağrı merkezinden ulaşılabileceği belirtildi.