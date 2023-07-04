Sevilen yapımlar Temmuz'da seyirciyle buluşuyor

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, aksiyondan, drama, fantastikten, bilim kurguya birbirinden özel içeriği seyircisiyle buluşturmayı sürdürüyor. Ailesi ile birlikte kendisini bir anda kuantum aleminde bulan Ant-Man'in maceralarını anlatan ‘Ant-Man ve Wasp: Quantumania', Mısır'da gizli bir yeraltı şehrinde yaşayan üç Mısırlı mumyanın eğlenceli maceralarının konu edildiği ‘Mumyalar' ve iki kadim dostun arkadaşlığının son bulması sonrası yaşanılanların anlatıldığı ve 2023 Oscar Ödülleri'nde 9 adaylığı bulunan ‘The Banshees of Inisherin' filmleri Temmuz ayında izleyicilerin beğenisine sunuluyor.

Tivibu ‘Film' klasöründe savaş alanına dönmüş bir bölgeye acil iniş yapan bir uçağın yolcularının maceralarını anlatan ve başrolünde usta oyuncu Gerard Butler'ın yer aldığı ‘Uçak' ve çocukların severek izlediği; insanların dünyasında kaybolan peri Violetta'nın hikayesinin anlatıldığı ‘Benim Tatlı Diş Perim' başta olmak üzere çok sayıda film izleyicilerle buluşuyor. Ayrıca geçtiğimiz günlerde futbola veda eden yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in hayatının anlatıldığı ‘I'm Zlatan' klasörde yer alan diğer filmlerden biri oluyor.

Yaşama dair yapımlar Tivilife'da

Eğlence, yarışma, doğa, gezi, yemek, sağlık, estetik, moda, mimari gibi çok sayıda yaşam programını seyircilerin beğenisini sunan Tivilife Temmuz ayında; Billy ve tasarımcı Carolyn'ın rustik, yıkık çiftlik evlerini müşterileri için muhteşem kalıcı evlere dönüştürme süreçlerinin anlatıldığı ‘Muhteşem Çiftlik Evleri' izleyicilerle buluşuyor.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı olan Doç. Dr Deniz Tihan'ın her bölümde farklı bir ekstrem sporu alanında uzman sporcularla deneyimlediği ‘Bir Cerrahın Ekstrem Maceraları' programı da izleyicilerin beğenisine sunuluyor.

Çocukların sevdiği yapımlar

Çocukların severek izlediği içerikleri ‘Çocuk' klasörüne dahil eden platform, Temmuz ayında ‘Alice'in Harikalar Pastanesi', ‘Yardım Takımı' ve ‘Süper Kediler' gibi yapımları izleyicilerle buluşturuyor.

Dizi severlerin de ilgiyle izlediği dizileri ekranlara taşıyan platform ‘Dizi' klasöründe Almanca konuşan kurbanları hedef alan seri katilin konu edildiği ‘Pale Mountains' ve orta yaş krizi yaşayan Profesör Hank Devereaux'ın içine girdiği kaosu anlatan ve sevilen dizi Better Call Saul'un başrol oyuncusu Bob Odenkirk‘in kadrosunda olduğu ‘Lucky Hank' dizileri Temmuz ayında ekranlarda yer alıyor.

Belgesel tutkunlarına özel yapımlar

Belgesel tutkunlarının severek izlediği yapımlar ‘Belgesel' klasöründe seyircilerin beğenisine sunuluyor. Uzay meraklılarının severek izlediği ‘Brian Cox ile Uzay ve Zaman Maceraları', Vikingler döneminin bilinmeyenlerinin anlatıldığı ‘Vikingler: Gerçek Hikâye', nesli tükenen canlılarının konu edildiği ‘Nesli Tükenmekte Olan Türler' belgeselleri platforma dahil oluyor.

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