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Sevilla kupasına kavuştu

Sevilla kupasına kavuştu
Sevilla kupasına kavuştu

UEFA Avrupa Ligi Finali’nde İnter’i 3-2 mağlup ederek kupayı 6. kez kazanan Sevilla, kupasına kavuştu.

UEFA Avrupa Ligi Finali'nde İnter'i Luuk de Jong (2) ve Carlos'un golleriyle 3-2 mağlup ederek Avrupa'nın 2 numaralı kupasını 6. kez kazanmayı başaran Sevilla, kupasına kavuştu. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin tarafından takdim edilen kupa, kaptan Jesus Navas'ın ellerinde yükseldi. Sevilla ile 2005-2006 ve 2006-2007 yıllarında bu kupayı kazanan Navas, Sevilla'nın 2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016 yılları arasında 3 sene üst üste UEFA Avrupa Ligi'ni kazandığı dönemde Manchester City forması giyiyordu.

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