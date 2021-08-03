Sevim Alan: '3 ülkeye akademi açıyoruz'

Aralarında Bülent Ersoy ve İrem Derici gibi isimlerin de bulundu çok sayıda ünlüye güzellik danışmanlığını yapan Sevim Alan şimdilerde Rihanna'dan aldığı teklifle gündemde. Kendisini Instagram'dan keşfeden ünlü şarkıcıyla toplantı yapmak üzere ABD'ye gitmeye hazırlanan Alan, bu seyahatinde gündemindeki bir başka projeyi daha hayata geçirecek. Başarılı iş kadını, ülkede akademi açabilmek için gereken prosedürleri yerinde araştıracak.

Çok yakında dünya tanıyacak

Dünyaya açılmaya hazırlanan Sevim Alan, ABD'nin yanı sıra iki ülkede daha eğitim verecek. İsmini tüm dünyaya duyurmak istediğini belirten Alan, "Rihanna bana şimdiden uğurlu geldi. Aldığım teklifler üzerine yurtdışında akademi açmaya karar verdim. Uzun yıllara dayanan tecrübemi aktarmanın zamanı gelmişti zaten. ABD'nin yanı sıra İsviçre'nin Zürih kentinde ve Azerbaycan'ın Bakü şehrinde birer akademi açmayı planlıyorum. Çok yakında Sevim Alan adını tüm dünya duyacak" diye konuştu.