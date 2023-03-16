Sevim Alan, 64 şube ile güzelliğin adresi oldu

Sivaslı bir ailenin kızı olarak 1985 yılında Karabük'te dünyaya gelen iş kadını Sevim Alan, girişimcilikte gençlere örnek olmaya devam ediyor. Konya Selçuk Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü'nde okuduktan sonra İzmir'de Tasarım Yönetimi eğitimi alan Sevim Alan, ardından İstanbul'a dönerek Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne girdi. Fakülteden 2012 yılında mezun oldu. İç mimarlık alanında çalışırken güzellik sektörüne geçiş yapan Sevim Alan, ilk güzellik merkezini 2012 yılında açtı.

1 yılda 64 şube

2018 yılının sonunda Brow Palace adını verdiği bir şube ile setöre hızlı bir giriş yapan Sevim Alan, iç mimar olmasının da sağladığı katkıyla mesleğinde kısa sürede yükseldi. Her ile bir güzellik merkezi hedefiyle yoluna devam eden Alan, başarılı çalışmaları sonucunda 1 yılda 64 şube sayısına ulaştı. Sevim Alan'ın İstanbul'da Ataşehir, Nişantaşı, Bağdat Caddesi, Beylikdüzü, Pendik, Üsküdar, Bahçeşehir, Bağcılar, Ataköy, Kadıköy, Çekmeköy, Zeytinburnu ve Avcılar'da şubeleri bulunuyor. Ayrıca Çorlu, Ankara, Bursa, Gebze, İzmit, Karabük, Gaziantep, Sakarya, Trabzon, İzmir, Adana ve Kastamonu'da da yeni şubeler açan Sevim Alan'ın hedefi, yine kısa süre içerisinde Türkiye'nin her yanına ulaşabilmek.

Türkiye'de güzelliğin adresi olduklarını ifade eden Sevim Alan, gençlere bazı tavsiyelerde bulundu. Alan, "Sevdiğiniz işi yapın ve hedefinizi belirleyin. Cesaretiniz ve işinizdeki başarınızla birlikte emin olun kısa zamanda arzu ettiğiniz hedefe ulaşırsınız" dedi.

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