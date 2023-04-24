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Sevk aracının camından atlayarak kaçan şahıs kısa sürede yakalandı

Sevk aracının camından atlayarak kaçan şahıs kısa sürede yakalandı
Sevk aracının camından atlayarak kaçan şahıs kısa sürede yakalandı

Yabancı uyruklu şahıslara yönelik denetimler sırasında kimliği ve ikamet izni olmadığı için muhafaza altına alınan ve sevk edildiği aracın camından atlayan şahıs, polis ekipleriyle yaşadığı kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.

Sevk aracının camından atlayarak kaçan şahıs kısa sürede yakalandı - Tıkla İzle


İstanbul'da elleri ve kıyafeti kanlar içinde görülen şüpheli bir kişi, Bağlarçeşme Mahallesi'nde Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlilerince durdurulmak istendi. Şahsın ‘dur' ihtarına uymayarak kaçma teşebbüsünde bulunması üzerine yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından yabancı uyruklu olduğu belirlenen M.A. yakalandı. Yapılan araştırmalar ve sosyal medya üzerinden de paylaşıldığı belirlenen görüntü içerikleri incelendiğinde, şahsın yabancı uyruklu kişilere yönelik yapılan denetimler sırasında kimliği ve ikamet izni olmadığı için muhafaza altına alındığı ve sevk edildiği aracın camından atladığı anlaşıldı.
Öte yandan, şahsın aracın camından atlayarak kaçtığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sadık Kahraman - Erdal Can İçelli
 

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