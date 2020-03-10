Şevket Kazan son yolculuğuna uğurlandı

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden eski Adalet Bakanı Şevket Kazan için Hacı Bayram Veli Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bülent Arınç, Ahmet Davutoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Hayati Yazıcı, Bekir Bozdağ ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da cenazeye omuz verdi.

Cenaze namazının ardından Şevket Kazan Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. 54'üncü hükümette Adalet Bakanlığı görevini yürüttü.

Şevket Kazan, 1933 yılında Sakarya'da doğdu. 1971'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Aynı yıl Necmettin Erbakan'ın kurduğu Milli Nizam Partisi'ne katıldı. 1973 yılında Milli Selamet Partisi'nden (MSP) Kocaeli milletvekili seçildi. CHP ile MSP koalisyonunda 26 Ocak 1974'te kurulan 37'nci hükümette Adalet Bakanlığı yapan Kazan, Süleyman Demirel'in Başbakanlığındaki 39'uncu hükümette 1976-1977 yıllarında Çalışma Bakanı olarak görev aldı. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra bir yıl tutuklu kalan Kazan, 1985 yılında beraat etti. 1991 yılında Refah Partisi'nden milletvekili seçilen Kazan, 1996'da kurulan 54'üncü hükümette Adalet Bakanlığı görevini yürüttü.