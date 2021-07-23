Şevket Sabancı son yolculuğuna uğurlandı

Sabancı Holding'in ikinci kuşak temsilcisi ve Esas Holding'in kurucusu, iş adamı Şevket Sabancı (85), dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Sabancı için Üsküdar'da bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine Şevket Sabancı'nın ailesi ve yakınları ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, iş insanları Ömer Sabancı, Vuslat Doğan Sabancı, Yıldırım Demirören, eşi Revna Demirören, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve iş dünyasından önemli isimler katıldı.

Törende Şevket Sabancı'nın eşi Hayırlı Zerrin Sabancı, kızı Emine Sabancı Kamışlı, oğlu Ali Sabancı ve torunları taziyeleri kabul etti. Şevket Sabancı'nın eşi Hayırlı Zerrin Sabancı, eşinin tabutunun başında gözyaşlarına boğuldu.

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından helallik alındı, dualar edildi. Ardından Şevket Sabancı'nın Kabe'den getirilen örtüyle örtülen naaşı omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Sabancı, Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Gamze Erdemir

