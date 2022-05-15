SEY Vakfı ‘Kadının Sorunu, Erkeğin Meselesi' farkındalığını Diyarbakır'da başlattı

Cinsiyet eşitliğini sahiplenen ve bu konuda farkındalık oluşturmayı amaçlayan SEY Vakfı, 7 bölgede 7 ayrı şehre giderek bu sorunu değerlendirmeye başladı. SEY Vakfının ilk durağı olan Diyarbakır'da Bahçeşehir Koleji Hevsel Kampüsünde Yekta Kopan'ın moderatörlüğünde, SEY Vakfı Başkan Vekili Begüm Yücel, Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) İyi Niyet Elçisi ve Oyuncu Songül Öden, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz ve Bahçeşehir Üniversitesi Akademisyeni Doç. Dr. Yavuz Samur'un katıldığı bir etkinlik düzenlendi. Ayrıca, çocuklarda cinsiyet eşitliği farkındalığının oluşması için Türkiye'de bir ilk olan “Basmakalıp” kutu oyunu da ilk defa sahnelendi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Oyuncu Songül Öden, toplumsal eşitlik mücadelesinin Türkiye ve dünyada sorunların başında geldiğini söyledi. Öden, “Erkek ve kadının çeşitli farklılıkları var sadece ama bu farklılıklar onların zenginliğini oluşturabilir ancak. Fakat bu farklılıklar, güçler dengesinin toplumun küçük bireyi olan ailenin içerisinde çok önemli bir sorun teşkil eder hale geliyor" dedi. SEY Vakfına teşekkür eden Öden, "Ben Diyarbakır doğumluyum. Bu şehirde başlangıç yapmanızı çok kıymetli buluyorum” ifadesini kullandı.

“Kadın sorununu erkek mesele haline getirmesini istiyoruz”

SEY Vakfı Başkan Vekili Begüm Yücel de, kadın sorununu erkek meselesi haline getirmek istediklerini vurgulayarak, “Biz 'Kadının Sorunu, Erkeğin Meselesi'ni geçtiğimiz kasım ayında başlatmıştık. 7 bölgede 7 ayrı şehre gideceğimizi de duyurmuştuk. Bugün de Diyarbakır'da başlıyoruz. Kadın sorununun erkek meselesi haline getirilmesini istiyoruz. O zaman ortaklaşa bu sorunun çözülebileceğine inanıyoruz” diye konuştu.

Türkiye'de bir ilk

'Basmakalıp' oyunu ile ilgili bilgi veren Doç. Dr. Yavuz Samur ise, “Oyunumuzun adı, 'Basmakalıp' oyunu, cinsiyet eşitsizliği bağlamında sahip olduğumuz bazı basmakalıpları yıkmak üzere tasarlandı bu oyun. İçerisinde 50'den fazla kart var. Bunlar da sahip olduğumuz cinsiyet eşitsizliği basmakalıpları üzerine kurulu. Kartların üzerinde gerek iş, gerekse ev içi hayatta sahip olduğumuz bazı basmakalıpları içeriyor” şeklinde konuştu.

Murat Başal

