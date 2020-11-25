SEY Vakfı Tasarım Yarışması'nın kazananları açıklandı

Henüz 7 ay önce eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak amacıyla kurulan SEY Vakfı yola, ailesi geçimini asgari ücretle sağlayan okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine burs vermekle başladı. Vakıf, İzmir depreminin ardından da, enkazdan kurtarılan 12 çocuğun eğitim hayatları boyunca, tüm masraflarını üstlendi. Eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak amacıyla öğrencilere burs sağlayan, anne-baba eğitimleri düzenleyen vakıf, yılda bir kez de topluma değer katan bir kişi ya da ekibe iyi örneklerin çoğalması amacıyla Semra & Enver Yücel Ödülü'nü takdim edecek. SEY Vakfı bu ödülün heykelciğinin tasarımını başlattığı yarışma ile üniversite öğrencilerine bıraktı. Bölüm farkı olmaksızın 100'e yakın öğrencinin başvurduğu, farklı üniversitelerden akademisyenlerin ve endüstri ürünleri tasarımcılarının jüri olduğu yarışmanın sonuçları, pandemi nedeniyle dijital ortamda düzenlenen ödül töreninde açıklandı.

Törende konuşan SEY Vakfı Başkanı Hüseyin Yücel, “Bu ödülün heykelciğini önce bir ajansa tasarlatmayı düşündük. Ama sonra bu fikirden hemen vazgeçtik. Çünkü katılımcılığı önemseyen bir vakıfız. İşlerinizi, çocuklarla, gençlerle birlikte yaptığınızda, onların fikirleriyle, heyecanıyla ortaya koyduğunuzda inanın çok daha anlamlı oluyor” diyerek yarışmanın üçüncüsünü açıkladı. Üçüncü, “Birlik” isimli tasarımıyla MEF Üniversitesi'nden İrem Metin oldu. Metin, Bahçeşehir Üniversitesi'nde Yüksek Lisans eğitim ödülünü kazandı.

Yarışmanın ikincisini ise, “Biz bu yarışma ile gençlere güvenmekle, vakfımız için çok kıymetli ödülün tasarımını onlara bırakmakla ne kadar doğru bir karar vermiş olduğumuzu gördük” sözleriyle, Vakıf Başkanvekili Begüm Yücel açıkladı. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Merve Safalı “Gümüşservi” isimli tasarımıyla ikinci olarak, Berlin Internatiol University'de yaz okulu ödülünü kazandı.

Adlarına verilecek ödülün heykelciğini ise vakfın onursal başkanları Semra Yücel ve Enver Yücel birlikte açıkladı. Birinci, ağaç soyutlaması yaptığı tasarımıyla TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğrencisi Buket Sağlam oldu. Sağlam, “Ailenizi yakından tanıyor gibi hissediyorum. Şu an bu organizasyonda sizinle birlikte olduğum için çok mutluyum. Beni bu dereceye, ödüle layık gören değerli jüri üyelerine, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Yarışmanın birincisi olarak, Washington DC Mentora College'da dil okulu ödülünü kazanan Sağlam'ın tasarımı, bundan böyle “Semra & Enver Yücel Ödülü”nün heykelciği olacak.

