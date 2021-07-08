SEY Vakfı, Türkiye'nin konuştuğu Merve Akpınar'a yüzde 100 eğitim ve spor bursu veriyor

Binlerce kişi Merve'nin hırsına, inadına, tutkusuna hayran kaldı. Akpınar'ın tüm lise eğitimini yüzde 100 burslu bir şekilde okumasını sağlamak için Semra & Enver Yücel Vakfı da harekete geçti. Bunun yanı sıra yine SEY Vakfı tarafından Merve'ye spor bursu da verilecek. O çok sevdiği, tutkusu olan hentbolda daha iyi yerlere gelebilmesi, birçok başarıya imza atabilmesi için tüm eksikleri vakıf tarafından karşılanacak.

SEY Vakfı Başkan Vekili Begüm Yücel “Mesele tüm Türkiye'deki Merve'lerin kaderini değiştirebilmek”

SEY Vakfı Başkan Vekili Begüm Yücel, Merve Akpınar'ın röportajını izledikten hemen sonra kendisi ile iletişime geçtiklerini belirterek, “Merve henüz 14 yaşında ama sözleri o kadar büyük ki. Sosyal medya üzerinden çok destek geldi Merve'ye. Ama biz daha fazlasını yapmak istedik ve hemen ailesine ulaşarak O'na hem spor hem de eğitim bursu vermek istediğimizi söyledik. Merve birçok kişinin sesi oldu. Merve'nin lise eğitimini vakıf olarak biz üstlendik. O çok sevdiği hentbolda daha iyi yerlere gelebilmesi için de ayrıca O'na spor bursu sağlayacağız” dedi.

SEY Vakfı ile çevrimiçi toplantıda bir araya gelen eczacı ağabeyi Ahmet Akpınar, Merve'nin başarısının tesadüf olmadığını belirterek, “Biz 7 kardeşiz. Kardeşlerime hep çok çalışmaları gerektiğini söylüyorum. En büyük nasihatim de şu, yırtıcı olmayın birleştirici olun. Çocukluğundan beri Merve'nin bir cevher olduğunu biliyordum, kurduğu cümlelerle bizi hep çok şaşırtıyor, bunun nedenini de çok kitap okumasına bağlıyorum. Merve‘nin en büyük şansı ise çok iyi bir antrenöre sahip olması. Antrenörümüz beden eğitimi öğretmeni ama fen derslerini matematik derslerini bile kontrol ediyor. Ve hep şunu söylüyor Merve'ye, ‘ders çalışırsan spor yapabilirsin.' Merve'nin spordaki başarısının yanı sıra derslerinde de başarısının nedeni bu. Benim de ağabeyi olarak tek isteğim şu, ‘yeter ki Merve'ler çoğalsın' dedi.

Antrenör Bayram Kaplanoğlu: “Merve'nin sorumluluğu artık daha büyük”

Antrenörü Bayram Kaplanoğlu ise mutluluğunu şu cümlelerle anlattı: “Merve çok özel bir çocuk. O sadece Merve değil, o Elif, Beyza, Berfin O'nun durumunda olan yüzlerce hatta binlerce çocuğun sesi oldu. Merve'nin sorumluluğu büyük artık”.