İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

SEY Vakfı'ndan enkazdan kurtulan çocuklara burs

SEY Vakfı'ndan enkazdan kurtulan çocuklara burs
SEY Vakfı'ndan enkazdan kurtulan çocuklara burs

Semra & Enver Yücel Vakfı, İzmir’deki depremde enkaz altından kurtarılan tüm çocukların, hayat boyu eğitim masraflarını karşılayacağını açıkladı.


Vakıf, enkazdan çıkan ve çıkmasını beklenen bütün çocuklar için yaptığı açıklamayı sosyal medya hesaplarından, “İzmir'deki deprem hepimizi derinden sarstı. Ama biliyoruz ki ateş en çok düştüğü yeri yakıyor. Şimdi, küçücük yaştaki çocuklarımızın ruhundaki büyük yaraları, bir nebze olsun iyileştirme zamanı.

Enkazdan çıkan ve enkazdan çıkma umudunu bir an olsun yitirmeden beklediğimiz tüm çocuklarımızın, hayatları boyunca tüm eğitim masraflarını SEY Vakfı olarak karşılamak üzere yola çıktığımızı bildirmek isteriz” sözleriyle duyurdu.
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.