SEY Vakfı'ndan enkazdan kurtulan çocuklara burs



Vakıf, enkazdan çıkan ve çıkmasını beklenen bütün çocuklar için yaptığı açıklamayı sosyal medya hesaplarından, “İzmir'deki deprem hepimizi derinden sarstı. Ama biliyoruz ki ateş en çok düştüğü yeri yakıyor. Şimdi, küçücük yaştaki çocuklarımızın ruhundaki büyük yaraları, bir nebze olsun iyileştirme zamanı.

Enkazdan çıkan ve enkazdan çıkma umudunu bir an olsun yitirmeden beklediğimiz tüm çocuklarımızın, hayatları boyunca tüm eğitim masraflarını SEY Vakfı olarak karşılamak üzere yola çıktığımızı bildirmek isteriz” sözleriyle duyurdu.

