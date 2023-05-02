Seyahat temalı yarışmaya başvurular başladı

Esenler Belediyesi, insanların gerçekleştirdikleri seyahatleri, Seyyah-ı Alem Evliya Çelebi ile bağdaştırmak ve sosyal medya üzerinde farkındalık oluşturmak amacıyla “Evliya Çelebi'nin İzinde Seyahat” temalı bir reels yarışması düzenliyor. 2022-2023 kültür-sanat sezonunu ünlü seyyah Evliya Çelebi'ye atfeden Esenler Belediyesi, “Seyahat” temasını en iyi şekilde işleyen yarışmacıları ödüllendirecek. Birden fazla video ile katılımın sağlanabileceği yarışmada birinciye 12 bin 500 TL, ikinciye 7 bin 500 TL ve üçüncüye 5 bin TL para ödülü verilecek. Kazanan yarışmacılar, 30 Haziran 2023 Cuma günü @esenlerkultur hesabı üzerinden ilan edilecek ve kazanılan ödül miktarı takip eden günlerde banka hesap numaralarına gönderilecek. Yarışma ile ilgili detaylı bilgiye belediyenin web sitesi üzerinden ulaşılabilecek.

Hasan Tik - Alperen Baran Metecan

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