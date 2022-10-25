Seydikemer'de 276 düzensiz göçmen yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Karadere Mahallesi açıklarında ABD bayraklı "Mercan" isimli 26 metrelik yolcu gemisiyle yasa dışı yollarla göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik ekipleri çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından göçmenlerin, Karadere Mahallesi açıklarından organizatörlerce tekneye bindirildiği tespit edildi. Düzenlenen operasyonda gemide ve karada 276 düzensiz göçmen yakalandı.

Murat Yalçın



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