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Seydikemer'de 276 düzensiz göçmen yakalandı

Seydikemer'de 276 düzensiz göçmen yakalandı
Seydikemer'de 276 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 276 düzensiz göçmen yakalandı.

Seydikemer’de 276 düzensiz göçmen yakalandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, Karadere Mahallesi açıklarında ABD bayraklı "Mercan" isimli 26 metrelik yolcu gemisiyle yasa dışı yollarla göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik ekipleri çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından göçmenlerin, Karadere Mahallesi açıklarından organizatörlerce tekneye bindirildiği tespit edildi. Düzenlenen operasyonda gemide ve karada 276 düzensiz göçmen yakalandı. 

Murat Yalçın
 

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