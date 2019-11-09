İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Seydikemer'de anız yangını ormana sıçradı

Seydikemer'de anız yangını ormana sıçradı
Seydikemer'de anız yangını ormana sıçradı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde anızda başlayıp ormana sıçrayan yangında, 2 hektar alan zarar gördü.

Arsa Mahallesi'nde başlayan anız başlayan yangını rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine bölgeye Seydikemer, Fethiye ve Antalya'nın Kaş ilçesinde arasözler ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına Bağlı Seydikemer Grup Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Orman işçileri, itfaiye ve vatandaşların 2 saat süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında 2 hektar kızılçam ormanı zarar gördü. Yangının çıkış nedenine ilişkin Seydikemer Jandarma Komutanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.