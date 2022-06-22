Seydikemer'de okaliptüs ağaçları yandı

Edinilen bilgiye göre, Karadere Mahallesi'nde okaliptüs ağaçlarının bulunduğu iki noktada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlere helikopter ve yangın söndürme uçağının yanı sıra Seydikemer Orman İşletme Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği ekipleri ve yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi. Yoğun duman nedeniyle işçilerin güçlükle müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Murat Yalçın



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