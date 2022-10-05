İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Seydikemer'de orman yangını ekiplerin zamanında müdahalesiyle söndürüldü

Seydikemer'de orman yangını ekiplerin zamanında müdahalesiyle söndürüldü
Seydikemer'de orman yangını ekiplerin zamanında müdahalesiyle söndürüldü

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Seydikemer'de orman yangını ekiplerin zamanında müdahalesiyle söndürüldü - Tıkla İzle

Yangın, Bağlıağaç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Aykut Kurt - Murat Yalçın

İLGİLİ HABER
Kaşta orman yangını kontrol altına alındı Kaş’ta orman yangını kontrol altına alındı
İLGİLİ HABER
Tekirdağda orman yangını Tekirdağ'da orman yangını
İLGİLİ HABER
Adıyamandaki orman yangını tamamen söndürüldü Adıyaman'daki orman yangını tamamen söndürüldü

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.