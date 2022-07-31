Seydişehir'de ev ve samanlık yangını: 1 yaralı

Yangın, Seydişehir ilçesi Taraşçı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Ustaoğlu'na (66) ait besi damının ev ve samanlık kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenler tarafından itfaiyeye haber verildi. Bu sırada besi damının ahır kısmında bulunan hayvanlarını kurtarmak için alevlerin arasına dalan Abdullah Ustaoğlu, alevlerin arasında kalarak ağır yaralandı. Çevreden gelen vatandaşlar tarafından ahırdan çıkartılan Ustaoğlu, özel bir araçla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Ustaoğlu, Konya Şehir Hastanesine sevk edildi. Konya Büyükşehir İtfaiyesi ve Orman İşletmesine ait itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İsmail Sünbül

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