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Seyfi Dursunoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Seyfi Dursunoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Seyfi Dursunoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Huysuz Virjin karakteriyle tanınan ve 87 yaşında hayatını kaybeden Seyfi Dursunoğlu için cenaze töreni düzenlendi. Zincirlikuyu Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Dursunoğlu, Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

Huysuz Virjin lakaplı Seyfi Dursunoğlu geçtiğimiz günlerde çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak 87 yaşında hayatını kaybetmişti. Dursunoğlu'nun cenazesi Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine çok sayıda sanatçı, aile yakınları ve arkadaşları katıldı. Korona virüs tedbirleri nedeniyle cenazeye gelen herkesin maske taktığı görüldü.
Dursunoğlu tüm mal varlığını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışladığı öğrenildi.

Sümeyye İnal - Emre Baba
 

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