Şeyh Şamil unutulmadı

Şeyh Şamil'in ölümünün 150. yılında unutulmadı. Kuzey Kafkasya halklarının siyasi ve dini önderi olarak bilinen Şeyh Şamil Ansiklopedisi, İngilizce ve Türkçe olarak sınırlı sayıda basıldı. Ansiklopedinin Türkçe baskısını yayına hazırlayanlardan Tarihçi Yazar Ahmet Almaz, eserin uzun yıllar süren bir araştırmanın sonucu ortaya çıktığı belirterek, Dağıstan Ulusal Bilimler Akademisi Üyesi R.M Magamadov, Rusya Federasyonu Anayasa. Mahkemesi Yargıcı G.A Gaciyev, Mamma Dibir El Roçi Teoloji ve Din Enstitüsü Rektörü M.İ Sadıkov, Rusya "Sadrujesto" Vakfı Danışmanı M.K Omarov, ve Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Cemiyeti Başkan Yardımcısı D.D Vasilyev gibi isimlerin bilimsel redaksiyon kurulunu oluşturduğunu ifade etti.

Büyük boy 415 sayfadan olan eserde imzası bulunanlardan Rusya Federasyonu Devlet Duması Rusya Türkiye Parlemontolararası Dostluk Grubu Koordinatörü Malik Kerimov ise, eserin Şeyh Şamil'in Gimri'de doğumundan Medine'de ölümüne kadar (1797-1871) bütün hayatının ele alındığını ve yazıları bulunan yazarların, Rusya Devlet Askeri Arşivi, Dağıstan Devlet Birleşik Müzesi, Dağıstan Görsel Sanatlar Müzesi, Rusya Devlet Kütüphanesi, Rusya Devlet Sanat Kütüphanesi Livov Resim ve Şamil Vakfı'nın arşivlerinden yararlandığını dile getirdi.

Şeyh Şamil Ansiklopedisi'nin öncülüğünü yapan ve Dağıstan ve Rusya Federasyonu'nda özellikle Şeyh Şamil konusunda yaptığı çalışmalarla tanınan Rusya Federasyonu Devlet Duması Milletvekili ve Adil Rusya Partisi Başkan Yardımcısı Hacı Murat Omarov, ansiklopedide yazdığı yazıda "Bu eserin İslam ümmetinin birleşmesine ve yeniden tarihte ki parlak günlerine dönmesine büyük bir katkı sağlayacağını iade ederek, Şeyh Şamil yönetiminde bulunan Kafkasya'da sadece camiler ve medreseler değil, aynı zamanda kiliseler ve sinagoglar inşa edilmiş, İmamat'ın bütün sakinleri için eşit haklar sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Ansiklopedinin Türkçe ve İngilizce baskının yanı sıra Arapça baskısı da hazırlanıyor.