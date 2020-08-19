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Seyhan, Gönlüşen'i unutmadı

Seyhan, Gönlüşen'i unutmadı
Seyhan, Gönlüşen'i unutmadı

Uzun zamandır yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek yaşama veda eden Adanalı Spor Sunucusu Emre Gönlüşen’in ismi ölümsüzleşecek. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay tarafından önceki gün gerçekleşen meclis toplantısında belediyeye ait Demetler Spor Tesisleri’nin ismi, “Emre Gönlüşen Spor Kompleksi” olarak değiştirilmesi yönündeki teklifi meclise sunuldu. Başkan Akay’ın bu teklifi komisyona havale edilerek karara bağlanacak.

Seyhan ilçesi, Hurmalı Mahallesinde doğan ve spor sunuculuğu yapan ulusal anlamda Adanayı başarı ile temsil eden Emre Gönlüşen'in genç yaşta hayata veda ederek aramızdan ayrılmasının üzüntü verici olduğunu belirten Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, “Genç spor sunucusu kardeşimizin ismini ölümsüzleştirmek anlamında belediyemize ait Demetler Spor Tesisleri'nin isminin Emre Gönlüşen Spor Kompleksi olarak değiştirilmesi yönünde karar kılarak belediye meclisimizin oluruna sunduk. Komisyondan olumlu bir şekilde karar çıkacağını umut ediyorum” dedi.

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