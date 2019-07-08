"Seyidoğlu firmasının Seydi Oğlu markasıyla hiçbir bağı yoktur"

Söz konusu haberde geçen firmanın isminin “Seydi Oğlu” olduğunu kendi markalarının ise “Seyidoğlu” olduğunu ifade eden Mehmet Göksu, “Haberlere konu olan darp olayında ismi geçen şahıslarının Seyidoğlu Gıda firmasıyla hiçbir bağlantısı olmadığı gibi tamamen birbirinden bağımsız farklı kuruluşlardır. Seyidoğlu gibi ülkesinin geleceğine yatırım yapan 65 yıllık saygın bir marka ile şehir magandalarını bir tutmak asla mümkün değildir. Kamuoyunda isim benzerliği nedeniyle yaşanan bu üzücü durum hepimizi derinden yaralamıştır” ifadelerini kullandı.

Söz konusu olayda adı geçen Hasan Sel ve Ağabeyi Hüseyin Sel isimli şahısların İstanbul Pendik'te faaliyet gösteren ve ismi Seydi Oğlu olan bir baklava dükkânının sahipleri olduğunu aktaran Göksu, “Seydi Oğlu denen kurum tek şube ile faaliyet göstermekte. Seyidoğlu markasının ise Türkiye genelinde 50 ye yakın şubesi vardır. Markamızı taklit eden ve taklitçilik yaptığı gerekçesiyle açılmış ve devam eden bir dava da mevcuttur. Söz konusu şahısların ve kurumun Seyidoğlu markasıyla isim benzerliği dışında hiçbir bağlantısı ne geçmişte ne de bugün olmamıştır” diye konuştu.

Bu isim benzerliği nedeniyle sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde kasıtlı olarak markanın saygınlığına zarar veren grupların da türediğine dikkat çeken Göksu, “Türkiye'de kadın çalışanlara en çok yer veren kurumlardan biri olan 65 yıllık saygın Seyidoğlu Gıda markasının hamile bir kadını darp etmek gibi utanç verici bir olayda adının anılmasından büyük üzüntü duyduk” dedi.

