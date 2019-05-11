Seyidoğlu'ndan Ramazana özel hafif tatlılar serisi

Seyidoğlu Gıda, Ramazana özel hafif tatlılardan oluşan özel bir seri hazırladı. Ramazan hazırlıklarının aylar öncesinden başladığını anlatan Seyidoğlu Gıda Genel Müdürü Mehmet Göksu, "Ramazan ayında baklava, güllaç ve kadayıf gibi tatlılar her zaman çok talep alıyor. Özellikle son yıllarda sıcakların da etkisiyle daha hafif tatlılara ise rağbet var. Seyidoğlu olarak 300'den fazla ürün çeşidimizin yanında bu yaza özel bir tatlı serisi hazırladık. Bol cevizli yaz helvası, tropikal meyveli helva çeşitleri, baklava çeşitlerimiz, triliçe, güllaç, kağıt helva, aşure, sütlü tatlılar ve pasta çeşitlerinden oluşan düşük kalorili tatlılar hazırladık" dedi.

"Oruç tutan vatandaşların hafif tatlı talepleri de bu ürün çeşitliliğimizde etkili oldu"

Ağırlıklı olarak kış aylarında tüketilen helva ve tatlı çeşitlerine artık yaz aylarında da talep geldiğine dikkat çeken Mehmet Göksu, "Firma olarak daha hafif kalorili ve bol meyveli tatlılara yöneliyoruz. Geleneksel tatlıların yanı sıra yeni üretmeye başladığımız tatlılarda da sıcak yaz aylarına uygun ferahlatıcı ve hazmı kolay formüllere öncelik tanıyoruz. Özellikle Ramazan ayının sıcak aylarda olması ve oruç tutan vatandaşların hafif tatlı talepleri de bu ürün çeşitliliğimizde etkili oldu. Sıcak yaz aylarında sofraları hafif tatlılarla donatacağız" diye konuştu.

Seyidoğlu'nun geleneksel lezzetleri yeni neslin seveceği modern ve özgün lezzetlerle harmanladığını ifade eden Genel Müdür Göksu, "Çocuklar ve gençler yeni ürünlerimizi tattığında çok beğeniyor. Hem sağlıklı hem besleyici özelliği olan tahin, pekmez gibi ürünleri sevdirmek için karışımlar yeni formüller kullanarak üretim yapıyoruz. Yeni tariflerle helvayı yazın da tüketilen bir tatlı haline getirdik" diye konuştu.