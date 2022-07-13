İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Seyir halinde alev alan otomobilden inip araç yanarken bagajdaki valizleri kurtarmanın derdine düştüler

Seyir halinde alev alan otomobilden inip araç yanarken bagajdaki valizleri kurtarmanın derdine düştüler
Seyir halinde alev alan otomobilden inip araç yanarken bagajdaki valizleri kurtarmanın derdine düştüler

Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobil, bir anda alev aldı. Dumanlar yükselen araçtan çıkan sürücü ve yolcular, alevlerin arasında bagajda bulunan valizlerini kurtarmaya çalıştı.

Seyir halinde alev alan otomobilden inip araç yanarken bagajdaki valizleri kurtarmanın derdine düştüler - Tıkla İzle

Tatil için Manavgat Sorgun Mahallesi Titreyengöl turizm bölgesine gitmekte olan Nurhan Şirin'in kullandığı 06 AFM 588 plakalı otomobilden, D-400 Karayolu Manavgat Çevreyolundan Hüseyin Avni Akın Caddesine döndüğü sırada aniden dumanlar yükselmeye başladı.

Duman çıkmasıyla birlikte araçta bulunanlar dışarı çıkıp uzaklaşırken, bagajda bulunan valizlerini kurtarmanın telaşına düştüler. Olayın yaşandığı yerin yakınında bulunan alışveriş merkezinden çok sayıda yangın tüpüyle müdahale yapılırken, araç alev alev yanmaya, sık sık patlamalar yaşanmaya devam etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Manavgat birimine bağlı ekiplerin gelmesiyle yangın tamamen söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın anı güvenlik kamerasında

Diğer taraftan, yangın anı baştan sona işyerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, araçtan çevreyolundan caddeye girdiği anda dumanlar çıktığı, araçtakilerin panik halinde araçtan uzaklaştığı, işyerinden yangın tüpleriyle araca müdahalede bulunulduğu görüldü.

Arif Kaplan
 

İLGİLİ HABER
Akaryakıt istasyonunda araç yangını paniğe neden oldu Akaryakıt istasyonunda araç yangını paniğe neden oldu
İLGİLİ HABER
Araç yangını ekipler tarafından söndürüldü Araç yangını ekipler tarafından söndürüldü
İLGİLİ HABER
Fethiyede araç yangını Fethiye’de araç yangını

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.