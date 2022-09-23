Seyir halinde alev alan otomobilden son anda kurtuldu

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir yolu üzerinde seyreden Mahsum A.(32) idaresindeki 34 EHJ 441 plakalı otomobil, Beşevler Metro İstasyonu önüne geldiğinde bir anda alev aldı. Sürücü Mahsum A. hemen otomobili yol kenarındaki otobüs durağına çekti.
Ali İhsan Uğur - Ali Kamur - Abdullah Uğur
iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, resim ve metnine ulaşmak için Abone kısmına ulaşınız.