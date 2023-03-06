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Seyir halinde alev alan pikap küle döndü, 14 yaşındaki çocuk yaralandı

Seyir halinde alev alan pikap küle döndü, 14 yaşındaki çocuk yaralandı
Seyir halinde alev alan pikap küle döndü, 14 yaşındaki çocuk yaralandı

Elazığ’da seyir halindeki pikap, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, kullanılamaz hale gelen aracın içindeki bir çocuk yaralandı.

Olay, Karşıyaka Mahallesi Cahit Dalokay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 63 AFA 47 plakalı pikap, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Yangın kısa sürede büyüyerek kağıt ve karton yüklü aracı kapladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, araçta bulunan 14 yaşındaki bir çocuk yaralandı. Vücudunda yanık oluşan çocuk ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kamil Can Kılıç
 

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