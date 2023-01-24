İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Seyir halinde alev alan tır kullanılamaz hale geldi

Seyir halinde alev alan tır kullanılamaz hale geldi
Seyir halinde alev alan tır kullanılamaz hale geldi

Aydın'da seyir halinde olduğu esnada alev alarak yanan tır paniğe neden olurken tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

- Tıkla İzle

Olay, Aydın-İzmir Otoyolu'nda Kızılcam Viyadüğü Mevkiinde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kargo şirketine ait olan tırda seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürülürken, tamamen yanan tır metal yığınına dönerek kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Murat Uçkaç
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.