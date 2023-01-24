Seyir halinde alev alan tır kullanılamaz hale geldi

Olay, Aydın-İzmir Otoyolu'nda Kızılcam Viyadüğü Mevkiinde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kargo şirketine ait olan tırda seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürülürken, tamamen yanan tır metal yığınına dönerek kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Murat Uçkaç



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