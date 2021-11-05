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Seyir halinde at yarışı izleyen taksiciye cezai işlem uygulandı

Seyir halinde at yarışı izleyen taksiciye cezai işlem uygulandı
Seyir halinde at yarışı izleyen taksiciye cezai işlem uygulandı

Esenyurt’ta seyir halinde ilerlediği esnada telefonunda at yarışı açarak izleyen taksiciye cezai işlem uygulanırken, taksi sahibi şoförün işine son verdiği öğrenildi.

Seyir halinde at yarışı izleyen taksiciye cezai işlem uygulandı - Tıkla İzle

Esenyurt'ta bir taksiye binen kadın yolcu, sürücünün yolda seyir halindeyken telefondan at yarışını açarak izlemesi üzerine şaşkına dönmüş ve o anları telefonu kaydetmişti.

Yaşanan olayın basına yansımasıyla birlikte harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücünün E.E. isimli şahıs olduğunu ve görüntünün 25 gün öncesine ait olduğu belirledi.

Yapılan çalışmalarda sürücüye belediye ekipleri 10 hizmet kalite puanı cezası, zabıta ekipleri ise 432 TL kabahatler Kanundan cezai işlem uyguladı.

Bunun yanı sıra sürücü E.E., ticari taksinin sahibi tarafından işten çıkartıldığı öğrenildi.

Sadık Kahraman
 

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