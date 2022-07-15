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Seyir halinde bulunan LPG'li araç alev topuna döndü

Seyir halinde bulunan LPG'li araç alev topuna döndü
Seyir halinde bulunan LPG'li araç alev topuna döndü

Siverek-Hilvan karayolunda seyir hailinde bulunan bir otomobilin motor bölümünde çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Kaza dün akşam saatlerinde Siverek-Hilvan karayolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre Siverek istikametinden, Hilvan istikametine doğru seyir halinde bulunan, otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Yangını fark eden araç sürücüsü ve yolcuları yanan otomobili terk etti ve olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı.

Kısa sürede alev topuna dönen otomobil, yangına teslim oldu. Kısa sürede olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, aracın LPG'li olması nedeniyle karayolunda tehlikeli anlar yaşandı.
İtfaiye, yangın LPG'ye yetişmeden yangını söndürürken, otomobil kullanılamaz duruma geldi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Mevlüt Bayraktar
 

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