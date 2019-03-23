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Seyir halinde cep telefonu kullanan motosikletli tehlike saçtı

Seyir halinde cep telefonu kullanan motosikletli tehlike saçtı
Seyir halinde cep telefonu kullanan motosikletli tehlike saçtı

Haliç Köprüsü'nde seyir halindeyken cep telefonu kullanan motosiklet sürücüsü tehlike saçtı. Motosikletlinin kazaya davetiye çıkardığı anlar kameralara yansıdı.

Seyir halinde cep telefonu kullanan motosikletli tehlike saçtı - Tıkla İzle

Haliç Köprüsü'nde dün öğle saatlerinde bir vatandaşın telefon kamerasına yansıyan görüntüler 'bu kadarına pes' dedirtti. Seyir halindeyken bir eliyle gidonu tutan diğer eliyle de cep telefonuyla oynayan motosiklet sürücüsü kazaya davetiye çıkardı. Kendisinin ve diğer sürücülerin canını tehlikeye atan motosikletli adeta ölüme meydan okudu. Motor sürücüsü yoldan geçen diğer sürücülerin cep telefonu ile kendisini görüntülediğini fark etmesine rağmen istifini bozmadı. Trafikte tehlike saçan motosiklet sürücüsü bir süre sonra gözden kayboldu.  

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