Seyir halinde otomobil kontrolden çıktı: 1 yaralı

Alınan bilgilere göre; Bilecik'te Bozüyük istikametine seyir halindeki Elif Gökçen Sazak idaresindeki 06 BCF 301 plakalı otomobil, Akasya Altı mevkisine geldiğinde sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç kayarak yolun sağ tarafından bulunan istinat duvarı yanına devrildi. Kazada yaralanan araç sürücü Elif Gökçen Saz, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahale sonrası Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, trafik ekipleri Bilecik-Bozüyük karayolundaki ulaşımı bir süre kontrollü bir şekilde akışını sağladılar.

Cem Kaan Toka

