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Seyir halinde 'Spor programı' izleyen minibüs sürücüsü tepki çekti

Seyir halinde 'Spor programı' izleyen minibüs sürücüsü tepki çekti
Seyir halinde 'Spor programı' izleyen minibüs sürücüsü tepki çekti

Büyükçekmece'de seyir halindeyken spor programı izleyen minibüs sürücüsü tepki çekti.

Seyir halinde 'Spor programı' izleyen minibüs sürücüsü tepki çekti - Tıkla İzle

Görüntüler dün Büyükçekmece Celaliye'de bir yolcu minibüsünden kaydedildi. Seyir halindeki minibüs sürücüsü telefonundan bir spor programını açarak maç yorumlarını izleyeme başladı. Yolculara aldırış etmeyen sürücü, kilometrelerce telefon izleyerek aracı kullandı. O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü tepki topladı.

Murat Delice - Mahsun Işıklı

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