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Seyir halindeki araç alev aldı!

Seyir halindeki araç alev aldı!
Seyir halindeki araç alev aldı!

Denizli’de seyir halindeki LPG’li bir araç alev aldı, sürücü canını zor kurtardı.

Olay Çivril ilçesi Haydan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.B. idaresindeki 58 RA 210 plakalı otomobilin ön kaputundan Ahmetçik Mesire alanını geçtikten sonra dumanlar çıkmaya başladı. Dumanı fark eden sürücü aracını yol kenarına park etti. Çevreden geçenler sürücü ile birlikte araç içerisinde bulunan 2 kişinin otomobilden çıkmasına yardım etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın LPG bağlantısını kestikten sonra yangına müdahale etti. Araç yangında kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. 

Bülent Çakır
 

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