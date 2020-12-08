Seyir halindeki araç alev aldı!

Sanayi çarşısında benzin otomatiğini değiştirilen ve araç muayene istasyonuna doğru seyir halinde olan İsmail Demir yönetimindeki 35 DC 9804 plakalı otomobil, motor bölümünden bir anda alev aldı.

Kısa sürede büyüyen yangın sırasında , araç sürücüsü İsmail Demir kendisini araçtan dışarı atarak tehlikeden uzaklaştı. Yangına, Simav Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede müdahale ederek, aracı tamamen yanmaktan kurtardı. Aracın motor aksamında maddi hasar meydana geldi.

Simav Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik birimi ekipleri tarafından, olayla ilgili vukuat raporu tanzim edildiği ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Mehmet Emin İncekulak

