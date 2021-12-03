İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Seyir halindeki araç alev alev yandı

Seyir halindeki araç alev alev yandı
Seyir halindeki araç alev alev yandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı.

Olay, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.B. Evren idaresindeki 46 KL 247 plakalı otomobil, Atatürk Mahallesi'nden çarşı istikametine seyir ettiği esnada hemzemin alt geçitte henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Araç sahibinin ve görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, LPG'li olduğu öğrenilen araçtaki yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın sonrası araç kullanılmaz hale gelirken, ekiplerin uyarılarına rağmen soğutma çalışması yapıldığı esnada aracın yanından geçmeye çalışan sürücülerin duyarsızlığı "Bu kadar da olmaz" dedirtti.

Henüz sebebi belirlenemeyen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Mehmet Gökhan Özbal

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.