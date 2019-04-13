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Seyir halindeki araç alev topuna döndü

Seyir halindeki araç alev topuna döndü
Seyir halindeki araç alev topuna döndü

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde seyri halindeyken alevlere teslim olan hafif ticari araç ateş topuna döndü.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Ayazma Mahallesi Kuvaiyi Milliye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Oğuzhan M. idaresindeki 34 BN 1295 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Aracını durduran Oğuzhan M. durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın büyük bir kısmını saran yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, araç kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.
(Cihan Atik/İHA) 

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