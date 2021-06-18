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Seyir halindeki araç alev topuna döndü

Seyir halindeki araç alev topuna döndü
Seyir halindeki araç alev topuna döndü

Bartın’da seyir halindeki araç bir anda alev topuna dönüştü. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeki araç alev topuna döndü - Tıkla İzle

Bartın'dan Amasra istikametine seyir halinde olan Hasan Doğancı yönetimindeki 78 BF 924 plakalı Fiat marka otomobil Uğurlar Köyü mevkiinde bir anda alev aldı.

Sürücü Doğancı aracından yükselen alevleri fark ederek otomobilini yolun kenarına çekip araçtan hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangına Bartın Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Otomobil sürücüsü Doğancı aracının bir anda alev aldığını ifade ederek, “Giderken bir anda alev aldı araba. Başka bir şey olmadı yani. Ben de arabadan attım kendimi. Yangın tüpünü de alamadım.” dedi.

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