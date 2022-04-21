Seyir halindeki araç yandı

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir-Aksaray yolu üzerinde Avni G.'nin kullandığı 38 TH 837 plakalı araç, seyir halindeyken alev aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri gelene kadar yoldan geçen bir tır sürücüsü aracında bulunan yangın tüpüyle yanan araca müdahale etti.

O anlar çevredeki diğer vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın sonrasında araç kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Asım Çapacı



İLGİLİ HABER Yanan araç kullanılmaz hale geldi

İLGİLİ HABER E-5'te seyir halinde yanan araç küle döndü

İLGİLİ HABER Sarıyer’de alev alev yanan araç kullanılamaz hale geldi