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Seyir halindeki aracında 5 el ateş edilen eğlence mekanı sahibi ağır yaralandı

Seyir halindeki aracında 5 el ateş edilen eğlence mekanı sahibi ağır yaralandı
Seyir halindeki aracında 5 el ateş edilen eğlence mekanı sahibi ağır yaralandı

Uşak’ta seyir halindeki aracına 5 el ateş edilen eğlence mekanı sahibi, ağır yaralandı. Kendi imkanlarıyla hastaneye giden yaralı, ilk tedavisinin ardından Afyon'a sevk edildi.

Olay, Uşak merkeze bağlı Dikilitaş Mahallesi 1. Dut Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; eğlence mekanı sahibi olduğu ifade edilen ve otomobiliyle seyir halinde olan Y.K., Hitit Aile Sağlığı Merkezi önüne geldiğinde hızla gelen başka bir araç Y.K.'nın aracına çarparak durdu. Yol kesen araçtan inen bir kişi, sürücü koltuğunda oturan Y. K.'nın göğsüne 5 el ateş etti.

Köksal Kılınç - Hidayet Kıran

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