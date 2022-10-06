Seyir halindeki aracında 5 el ateş edilen eğlence mekanı sahibi ağır yaralandı

Olay, Uşak merkeze bağlı Dikilitaş Mahallesi 1. Dut Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; eğlence mekanı sahibi olduğu ifade edilen ve otomobiliyle seyir halinde olan Y.K., Hitit Aile Sağlığı Merkezi önüne geldiğinde hızla gelen başka bir araç Y.K.'nın aracına çarparak durdu. Yol kesen araçtan inen bir kişi, sürücü koltuğunda oturan Y. K.'nın göğsüne 5 el ateş etti.

Köksal Kılınç - Hidayet Kıran

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