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Seyir halindeki araçta çay keyfi kaza ile sonuçlandı

Seyir halindeki araçta çay keyfi kaza ile sonuçlandı
Seyir halindeki araçta çay keyfi kaza ile sonuçlandı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde yan koltukta oturan eş, termostan eşine çay vermek isterken üzerine dökmesi sonucu sürücünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç çelik bariyerlerin üzerine çıkarak durabildi.

Seyir halindeki araçta çay keyfi kaza ile sonuçlandı - Tıkla İzle

Olay sabah saatlerinde TEM Otoyolu Dilovası Batı kavşağı girişinde Gebze istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hüseyin Yılmaz idaresindeki 06 EZ 1275 plakalı hafif ticari araç, Dilovası'ndan Gebze istikametine doğru seyir halinde ilerlediği esnada yolcu koltuğunda oturan eşi termostan Yılmaz'a çay vermek istedi. Eşinin uzattığı çayın sarsıntıdan üzerine dökülmesi sonucu panikleyen Yılmaz, aracın kontrolünü kaybetti. Savrulmaya başlayan araç, yol kenarındaki çelik bariyerlerin üzerine çıkarak durabilirken kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Araçtan inen sürtücü Yılmaz ve eşi olayın şokunu atlattıktan sonra olay yerine polis ve çekici ekiplerini çağırdı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından çekiciye alınan araç otoparka çekildi.  

İsmail Yıldır

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