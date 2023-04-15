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Seyir halindeki iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada

Seyir halindeki iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada
Seyir halindeki iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki 2 motosikletin çarpıştığı kazada 1 sürücü hayatını kaybetti. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Seyir halindeki iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada - Tıkla İzle

Kaza saat 00.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü Serhat Erol (18) yönetimindeki 16 AAY 795 plakalı motosiklet, aynı yöne seyreden henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen motosiklet ile çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle 16 AAY 795 plakalı motosiklet yaklaşık 30 metre sürüklenerek durdu. Kaza sonucu motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Diğer sürücü ise kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı genç, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Salih Bilal Aslan

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