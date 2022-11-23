Seyir halindeki kamyonete silahlı saldırı

Olay Serik ilçesine bağlı Akçaalan Mahallesi sanayi sitesinde meydana geldi. Ferit K.'nın kullandığı ve yanında kardeşi Mustafa K.'nın bulunduğu kamyonete seyir halindeyken arkasından takip eden otomobil içerisinden pompalı tüfekle ateş edildi. Olay sonrası kurşunların hedefi olan kamyonette bulunan sürücü Ferit K. direksiyon hakimiyeti kaybedince kamyonet duvara çarptı.

Mehmet Demirci

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.