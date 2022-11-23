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Seyir halindeki kamyonete silahlı saldırı

Seyir halindeki kamyonete silahlı saldırı
Seyir halindeki kamyonete silahlı saldırı

Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki kamyonete yapılan silahlı saldırı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayda yaralanan olmazken, kamyonet yoldan çıkıp duvara çarptı.

Seyir halindeki kamyonete silahlı saldırı - Tıkla İzle

Olay Serik ilçesine bağlı Akçaalan Mahallesi sanayi sitesinde meydana geldi. Ferit K.'nın kullandığı ve yanında kardeşi Mustafa K.'nın bulunduğu kamyonete seyir halindeyken arkasından takip eden otomobil içerisinden pompalı tüfekle ateş edildi. Olay sonrası kurşunların hedefi olan kamyonette bulunan sürücü Ferit K. direksiyon hakimiyeti kaybedince kamyonet duvara çarptı.

Mehmet Demirci

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