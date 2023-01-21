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Seyir halindeki kamyonetin kasa kapağında tehlikeli yolculuk

Seyir halindeki kamyonetin kasa kapağında tehlikeli yolculuk
Seyir halindeki kamyonetin kasa kapağında tehlikeli yolculuk

Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişinin seyir halindeki kamyonetin kasasında ayakta yolculuk yapması yürekleri ağza getirdi. O anlar, aracıyla seyir halinde olan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile kaydedildi.

İlginç görüntü, Antalya-Serik D-400 Karayolu'nda kayda alındı. Her gün binlerce aracın kullandığı otoyolda bir kişiyi üzeri çadırla kaplı kamyonetin kasanın üzerinde ayakta gören diğer sürücüler, cep telefonuyla o anları kayıt altına aldı. Hızla seyreden kamyonetin kasasının arka kapağının üzerine çıkıp, zaman zaman bir elini de bırakan adamın o anları görenleri hayrete düşürdü.

Mehmet Demirci

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