Seyir halindeki kamyonetin kasa kapağında tehlikeli yolculuk

İlginç görüntü, Antalya-Serik D-400 Karayolu'nda kayda alındı. Her gün binlerce aracın kullandığı otoyolda bir kişiyi üzeri çadırla kaplı kamyonetin kasanın üzerinde ayakta gören diğer sürücüler, cep telefonuyla o anları kayıt altına aldı. Hızla seyreden kamyonetin kasasının arka kapağının üzerine çıkıp, zaman zaman bir elini de bırakan adamın o anları görenleri hayrete düşürdü.

Mehmet Demirci

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.