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Seyir halindeki midibüs bir anda alev aldı

Seyir halindeki midibüs bir anda alev aldı
Seyir halindeki midibüs bir anda alev aldı

Bilecik’te, seyir halindeki midibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, üniversite istikametinden kent merkezine seyir halindeki Ramazan İ. yönetimindeki 11 EL 834 plakalı midibüs, Polis Evi karşısında bir anda motor kısmından duman çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü polis kavşağına aracı durdurarak, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan yanan otobüste yolcunun olmadığı öğrenildi.

Cem Kaan Toka

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