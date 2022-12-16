Seyir halindeki minibüs alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ-Malkara karayolu Çimendere Mahallesi mevkiinde seyir halinde bulunan S.G. idaresindeki 34 ACS 682 plakalı minibüsün motor kısmından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Motordan dumanların yükseldiğini fark eden sürücü aracı sağa çekerek yolcularla beraber araçtan indi. Sürücü yanan araca kendi imkanlarıyla müdahale etse de alevler tün aracı sardı. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale çalışması başlattı. Alev topuna dönen minibüsteki yangın söndürülürken, araçtan geriye demir yığını kaldı.

Halil Dağ

İLGİLİ HABER Kocaeli'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

İLGİLİ HABER Bakırköy’de seyir halindeyken alev alan araç küle döndü

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.