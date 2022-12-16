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Seyir halindeki minibüs alev alev yandı

Seyir halindeki minibüs alev alev yandı
Seyir halindeki minibüs alev alev yandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde seyir halindeki servis minibüsü alev alev yanarken bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ-Malkara karayolu Çimendere Mahallesi mevkiinde seyir halinde bulunan S.G. idaresindeki 34 ACS 682 plakalı minibüsün motor kısmından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Motordan dumanların yükseldiğini fark eden sürücü aracı sağa çekerek yolcularla beraber araçtan indi. Sürücü yanan araca kendi imkanlarıyla müdahale etse de alevler tün aracı sardı. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale çalışması başlattı. Alev topuna dönen minibüsteki yangın söndürülürken, araçtan geriye demir yığını kaldı.

Halil Dağ

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