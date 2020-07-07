İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Seyir halindeki motosiklet üzerinde ölümcül şova polisten ceza

Seyir halindeki motosiklet üzerinde ölümcül şova polisten ceza
Seyir halindeki motosiklet üzerinde ölümcül şova polisten ceza

Antalya’nın Alanya ilçesinde motosiklet üzerinde kasksız ayakta seyredip canını hiçe sayarak trafiği tehlikeye sokan genci polis ekipleri tespit ederek, 420 TL cezai işlem uyguladı.

Seyir halindeki motosiklet üzerinde ölümcül şova polisten ceza - Tıkla İzle

Alanya'da önceki gün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana gelen olayda, seyir halindeki 07 NNJ 96 plakalı motosikletin üzerinde ayağa kalkan kasksız A.Y. isimli genç, bir süre sonra direksiyonu da bıraktı. O anlar, yoldan geçen diğer bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülendiğini fark eden genç bir süre sonra motosiklete oturarak hızla uzaklaştı.

Sürücüye 420 TL para cezası

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Saray Karakolu ekipleri harekete geçerek sürücü A.Y.'yi gözaltına aldı. A.Y. hakkında ‘Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan adli işlem başlatılırken, 420 TL cezai işlem uygulandı.

Erdal Anak
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.