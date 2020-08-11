İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Seyir halindeki otobüs alev alev yandı, 19 yolcu son anda kurtuldu

Seyir halindeki otobüs alev alev yandı, 19 yolcu son anda kurtuldu
Seyir halindeki otobüs alev alev yandı, 19 yolcu son anda kurtuldu

Diyarbakır’dan İstanbul'a yolcu taşıyan yolcu otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İçerisinde 19 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü alev alev yandı. Yolcular alev alev yanan otobüsten son anda kurtuldu.

Seyir halindeki otobüs alev alev yandı, 19 yolcu son anda kurtuldu - Tıkla İzle

Yangın, Çekmeköy'de Kuzey Marmara yolu Çamlık mevkiinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Diyarbakır'dan İstanbula yolcu taşıyan TEMSA marka yolcu otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin çoğalmasıyla yolcu otobüsü alev topuna döndü. Otobüste bulunan yolcular şoförün durumu fark etmesi üzerine yangından son anda kurtuldu.

Yangının erken fark edilmesi olası bir faciayı önledi. İhbar verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve acil servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan yolcu otobüsüne müdahale ederken polis ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Acil servis ekipleri otobüsten kurtulan yolcular için hazır bekletildi. Kuzey Marmara yolunu kaplayan dumanlar trafikte kısa süreli kuyrukların yaşanmasına neden oldu.

Nişanlısını görmeye giden bir yolcu, “Arabadaydık bir anda böyle dumanlar yükseldi. Allah'tan şoför sakin bir şekilde park haline çekti. Biz indik araba patlamaya başladı. Alev alev yandı. Diyarbakır'dan geliyorum. Diyarbakır'da nişanlımı görmeye gitmiştim. Allah'tan verilmiş sadakamız varmış kimsenin başına gelmesin." dedi.

Öte yandan yangında ölen ya da yaralan olmazken yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Aykut Zor - Hanifi Bayar - İzzet Aydın - Metin Başar
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.