Seyir halindeki otobüs alev alev yandı, 19 yolcu son anda kurtuldu

Yangın, Çekmeköy'de Kuzey Marmara yolu Çamlık mevkiinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Diyarbakır'dan İstanbula yolcu taşıyan TEMSA marka yolcu otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin çoğalmasıyla yolcu otobüsü alev topuna döndü. Otobüste bulunan yolcular şoförün durumu fark etmesi üzerine yangından son anda kurtuldu.

Yangının erken fark edilmesi olası bir faciayı önledi. İhbar verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve acil servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan yolcu otobüsüne müdahale ederken polis ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Acil servis ekipleri otobüsten kurtulan yolcular için hazır bekletildi. Kuzey Marmara yolunu kaplayan dumanlar trafikte kısa süreli kuyrukların yaşanmasına neden oldu.

Nişanlısını görmeye giden bir yolcu, “Arabadaydık bir anda böyle dumanlar yükseldi. Allah'tan şoför sakin bir şekilde park haline çekti. Biz indik araba patlamaya başladı. Alev alev yandı. Diyarbakır'dan geliyorum. Diyarbakır'da nişanlımı görmeye gitmiştim. Allah'tan verilmiş sadakamız varmış kimsenin başına gelmesin." dedi.

Öte yandan yangında ölen ya da yaralan olmazken yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Aykut Zor - Hanifi Bayar - İzzet Aydın - Metin Başar

