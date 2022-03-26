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Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Sakarya D-100 Karayolu’nda seyir halinde olan otomobil alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Tıkla İzle

Yangın, D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobilin motor kısmı seyir halindeyken alev aldı. Durumu fark eden sürücü aracı yolun kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken otomobilin alev alev yanışı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, alev alan otomobile itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve o anları kayda alan kişinin, “Abi inceden patlıyormuş” söylemleri yer alıyor.

Batuhan Saçar
 

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