Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Yangın, D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobilin motor kısmı seyir halindeyken alev aldı. Durumu fark eden sürücü aracı yolun kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken otomobilin alev alev yanışı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, alev alan otomobile itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve o anları kayda alan kişinin, “Abi inceden patlıyormuş” söylemleri yer alıyor.

Batuhan Saçar



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